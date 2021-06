Täter stehlen Motorsägen aus einer Garage in Wendeburg

Diebstahl von zwei Kettensägen – unter anderem darum geht es im Bericht der Polizei Peine vom Donnerstag. Demnach haben Unbekannte am Samstag, 12. Juni, zwischen 11 und 14 Uhr aus einer unverschlossenen Garage in Wendeburg, Zweidorfer Ring, zwei dort abgelegte Motorkettensägen gestohlen. Der Wert der beiden Kettensägen der Marke Stihl wird mit rund 1000 Euro angegeben.

Zeugen beobachten einen Mann

Im Tatzeitraum sei von Zeugen ein unbekannter Mann auf dem Grundstück gesehen worden. Dieser habe das Grundstück nach seiner Entdeckung in unbekannte Richtung verlassen. Der Mann wird laut Polizei so beschrieben: zirka 25 bis 30 Jahre alt, schlank, dunkle kurze Haare. Ob ein am Verbindungsweg zur Mühlenstraße geparkter weißer Transporter in Verbindung zur Tat stehe, müssten die weiteren Ermittlungen ergeben. Hinweise von Zeugen an die Polizei in Edemissen unter (05176) 976480.

Ihr Newsletter für Peine & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Fahrt wurde beendet

Autofahrer ohne gültigen Führerschein unterwegs: Eine Streife der Polizei kontrollierte am Mittwoch, 16. Juni, gegen 8 Uhr den Fahrer eines Transporters, der in Wendeburg auf der Braunschweiger Straße unterwegs war. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 54-jährige Fahrer des Transporters unterwegs war, ohne im Besitz eines Führerscheins zu sein, heißt es im Polizeibericht. Ein Ermittlungsverfahren sei eingeleitet, die Weiterfahrt untersagt worden.

Sachschaden beträgt zirka 8000 Euro

Unfall: Auf der Werderstraße, Ecke Einmündung zur Marktstraße, kam es am Mittwoch, 16. Juni, kurz nach 7.30 Uhr zu einem Unfall, bei dem zwei Menschen leicht verletzt wurden. Laut Polizei übersah ein 44-jähriger Autofahrer vermutlich aus Unachtsamkeit beim Linksabbiegen den bevorrechtigten PKW eines 68-Jährigen. Durch die Kollision seien der 68-Jährige sowie seine 66-jährige Beifahrerin leicht verletzt worden. Sie seien vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht worden. Sachschaden: zirka 8000 Euro. Die Autos hätten abgeschleppt werden müssen.

red