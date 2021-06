Zwei Schülerinnen werden bei Unfällen im Kreis Peine verletzt

Die Unfälle ereigneten sich in Peine und in Ilsede.

Zwei Kinder sind laut Polizei am Dienstag bei Unfällen in Peine und Ilsede verletzt worden. Demnach befuhr eine Elfjährige um 13.30 Uhr den Radweg der Stahlwerkbrücke in Fahrtrichtung Braunschweiger Straße. Unmittelbar auf der Gefällstrecke sei ihr ein Radfahrer in offensichtlich unsicheren Fahrweise entgegengekommen. Das Mädchen habe dem Radfahrer nicht mehr ausweichen können. Bei der Kollision sei das Mädchen zu Fall gekommen und habe sich am Gesicht und den Beinen verletzt. Der Radfahrer habe das Mädchen beleidigt und sei in Richtung Woltorfer Straße geflüchtet.

Beschreibung des Radfahrers

Beschreibung des Mannes: zirka 40 bis 45 Jahre alt, kräftige Gestalt, etwa 1,80 Meter groß, rotblondes Haar, Halbglatze, mit einem sogenannten Blaumann bekleidet, unterwegs mit einem rot-schwarzen Fahrrad. Hinweise an die Polizei Peine unter (05171) 9990.

Unfall im Bereich eines Busses

In Ilsede am Junkernberg erfasste laut Polizei um 7 Uhr ein 49-Jähriger mit seinem Auto im Bereich eines Busses eine die Fahrbahn querende 13-jährige Schülerin und verletzte diese nach Stand der Erkenntnisse leicht. Die Polizei ermittele derzeit die Unfallursache. Angaben zur Schadenshöhe könnten nicht gemacht werden.

