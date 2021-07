„Sanierungsstau im Ilseder Schulzentrum ist enorm“

Nils Neuhäuser genannt Holtbrügge, Bürgermeisterkandidat in Ilsede, vor dem Schulzentrum in Groß Ilsede.

Nicht unerwartete Unterstützung erhält die CDU-Kreistagsfraktion beim Groß Ilseder Schulzentrum vom Ilseder BürgermeisterkandidatenNils Neuhäuser genannt Holtbrügge: Die CDU schlägt vor, das landkreiseigene Schulzentrum (insbesondere Gymnasium und Realschule) angesichts des Sanierungsbedarfs abzureißen und es zwischen Groß Ilsede und Oberg neu aufzubauen – ein Millionenprojekt.

Auch Neuhäuser rät dazu – er sagt: „Das Schulzentrum in Groß Ilsede ist für die Gemeinde ein sehr wichtiger Standortfaktor. Seit fast 60 Jahren werden Tausende Schulkinder in der zweitgrößten Kommune des Landkreises beschult.“ Nach einem Ortstermin kommt Neuhäuser, der bei seiner Bürgermeisterkandidatur von der CDU, FDP und der Interessengemeinschaft Adenstedt (IGA) unterstützt wird, zum Ergebnis: „Der Sanierungsstau im Schulzentrum ist in allen Bereichen enorm. Ein ,Abarbeiten’ der Einzelmaßnahmen, die teilweise seit fast zehn Jahren bekannt sind, würde nur zu einer temporären und insgesamt unbefriedigenden Verbesserung eines Flickenteppichs führen.“

„Nimmt Kreis den Sanierungsstau in Angriff?“

Neuhäuser zufolge müssten in den nächsten Jahren weitere Probleme bewältigt werden, die bei einem dann fast sieben Jahrzehnte alten Bau unumgänglich seien – das CDU-Mitglied, das als unabhängiger Bewerber antritt, kritisiert: „Der Umgang des Landkreises mit der Problematik in den vergangenen Jahren lässt darüber hinaus die berechtigten Zweifel zu, ob der Sanierungsstau in naher Zukunft überhaupt in Angriff genommen würde.“ In einem offenen Brief haben Schüler des Schulzentrums Kontakt mit der Politik aufgenommen und so auch die Öffentlichkeit auf die unzumutbaren Zustände aufmerksam gemacht. „Gespräche mit der Elternvertretung festigten meinen Eindruck, sowohl die Gemeinde als auch der Landkreis kümmerten sich nicht um die Interessen der Menschen, die dort beschult werden, arbeiten oder auch als Elternteil betroffen sind“, sagt Neuhäuser: „Aus dem Grund befürworte ich den CDU-Kreistagsfaktionsantrag eines Neubaus in Groß Ilsede.“

