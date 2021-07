Peine. Nach einem Einbruch in ein Mobilfunkgeschäft in Peine sucht die Polizei nach zwei Täter. Sie verursachten einen Schaden von rund 5000 Euro.

Die Täter brachen zuerst die Eingangstür des Geschäfts in der Breiten Straße in Peine auf und stahlen dann Mobiltelefone, so der Polizeibericht. (Symbolbild)

Einbruch in Peine Einbrecher stehlen Handys aus Mobilfunkgeschäft in Peine

Die Polizei sucht zwei Männer nach einem Einbruch in ein Mobilfunkgeschäft in der Breiten Straße in Peine. Wie die Polizei mitteilt, geschah der Einbruch am frühen Morgen des Dienstag, 20. Juli, gegen 3 Uhr.

Demnach brachen die beiden Täter gewaltsam die Tür des Geschäfts auf und verschafften sich so Zugang zu den Geschäftsräumen. Dort erbeuteten sie zahlreiche Mobiltelefone und verursachten so einen Schaden von schätzungsweise 5000 Euro.

Täter trugen schwarze Hosen bei Einbruch in Peine

Der Polizeibericht hält folgende Täterbeschreibung parat: Die Gesuchten haben ein Alter von 20 bis 30 Jahren, einer der beiden trug eine schwarze Hose und einen weißen Kapuzenpullover. Der andere trug ebenfalls eine schwarze Hose, dazu aber einen schwarzen Kapuzenpullover und einen schwarzen Rucksack. Beide trugen Handschuhe und Mundschutz.

Eine Fahndung blieb bislang erfolglos. Hinweise zur Tat oder den Tätern an die Polizei Peine unter (05171) 9990.

