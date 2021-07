Holzstapel fängt Feuer: Großeinsatz im Landkreis Peine

In der Nacht zu Sonntag wurde die Feuerwehr zu einem Brand in der Bierstraße in Groß Lafferde alarmiert. Vor Ort stand ein etwas größerer Holstapel an einem Unterstand hinterm Haus in Flammen. Laut Polizei griff das Feuer auf ein Wohnhaus über und verursachte „nicht unerheblichen Sachschaden“. Nach Angaben der Feuerwehr wurde niemand verletzt. Das bestätigt auch die Polizei: Die Bewohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen.

Das nichts Schlimmeres passierte, ist einem vorbeifahrenden Autofahrer zu verdanken, so Rainer Begau, Stellvertretender Gemeindebrandmeister der Feuerwehren in der Gemeinde Ilsede. Ihm sei der Brand gegen 0.08 Uhr aufgefallen. Er habe demnach die noch im Haus befindlichen Anwohner informiert und die Feuerwehr alarmiert.

Feuer in Groß Lafferde: B1 war vollständig gesperrt

Die Besatzung eines Rettungswagens untersuchte die Anwohner gründlich. Für die Löscharbeiten musste die B1 im Bereich der Ortsdurchfahrt Groß Lafferde beidseitig gesperrt werden. Erst gegen 3 Uhr hob die Polizei die Sperrung wieder auf. Aus Sicherheitsgründen habe man die Bewohner erstmal bei Nachbarn untergebracht – um kein Risiko einzugehen, falls das Feuer doch wieder aufflammt.

Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Groß Lafferde, Gadenstedt und Münstedt sowie zur weiteren Unterstützung auch die Feuerwehr Peine mit einer Drehleiter mit insgesamt etwa 70 Einsatzkräften. Neben Kräften der Polizei Ilsede wurde zur Klärung der bisher ungeklärten Brandursache auch die Tatortgruppe der Polizeiinspektion Salzgitter eingesetzt.

