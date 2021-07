Drei Menschen bei Unfall bei Hohenhameln verletzt

Der Unfall ereignete sich am Dienstagmittag.

Drei Menschen sind nach Polizeiangaben am Dienstag, 27. Juli, gegen 12.15 Uhr bei einem Unfall auf der Bundesstraße 494 verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen der Polizei war eine 60-jährige Autofahrerin aus dem Raum Hannover mit ihrem Auto auf der Bundesstraße aus Richtung Hohenhameln in Richtung Hildesheim unterwegs und touchierte seitlich während eines Überholvorgangs einen in gleicher Richtung fahrenden Lastwagen eines 52-Jährigen, heißt es im Bericht vom Mittwoch. Im weiteren Verlauf sei sie dann noch mit einem entgegenkommenden Auto einer 40-jährigen Fahrerin kollidiert.

Höhe des Sachschadens noch unklar

Durch den Unfall verletzten sich die 60-Jährige sowie die entgegenkommende 40-jährige Autofahrerin und deren 68-jährige Mitfahrerin, so die Polizei weiter. An allen Fahrzeugen sei Sachschaden in noch unbekannter Höhe entstanden.

