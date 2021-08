Unerwartetes „Outing“

Über Politik spricht man nicht – so höre ich es hin und wieder im Freundes- und Bekanntenkreis. Und da wir alle ja keine Streit haben wollen, halten wir uns möglichst daran. Die Folge: Bei dem einen oder anderen bleibt die politische Gesinnung ein Geheimnis, höchstens erahnen oder zusammenreimen können wir sie uns. Doch vor den Kommunalwahlen kommt das unerwartete „Outing“: Menschen, mit deren Kandidatur ich nicht gerechnet habe, stellen sich öffentlich der Wahl – interessant, welche Politik sie so verfolgen. Ein Blick auf die Bewerberlisten lohnt sich also – schon alleine deshalb.

=fn?Ejtlvujfsfo Tjf bvg Gbdfcppl voufs =tuspoh?=cs 0?Qfjofs Obdisjdiufo=0tuspoh? pefs nbjmfo Tjf bo =tqbo dmbttµ#fnbjm#?=b isfgµ#nbjmup;Ibsbme/NfzfsAgvolfnfejfo/ef#?Ibsbme/NfzfsAgvolfnfejfo/ef=0b?=0tqbo?=0fn? Ihr Newsletter für Peine & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de