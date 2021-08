Peine. Die Täter drangen mit Messer und Pistole bewaffnet in das Wohnhaus in Peine ein. Beide Opfer erlitten einen Schock. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Schwerer Raub in Peine Maskierte Täter überfallen Frau und taubstummen Sohn in Peine

Zwei maskierte Täter haben am Montag eine 82-jährige Frau und ihren 63-jährigen taubstummen Sohn in Peine überfallen. Wie die Polizei mitteilt, klingelten die Täter gegen 7.30 Uhr an der Haustüre in der Braunschweiger Straße.

Nachdem das 82-jährige Opfer die Tür geöffnet hätte, sei sie sofort von zwei maskierten Männern, die mit einem Messer bewaffnet waren, bedroht und ins Haus gedrängt worden. Ein Täter sei dann in das Obergeschoß gelaufen und habe dort die Räumlichkeiten mutmaßlich nach Wertvollem durchsucht.

Zweites Opfer wurde mit Pistole bedroht

Hier sei er dann auf das zweite Opfer, den 63-jährigen, taubstummen Sohn, getroffen. Diesen habe er mit einer Pistole bedroht und zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert.

Letztendlich seien die Täter mit wenig vorgefundenem Bargeld und unter Mitnahme eines Möbeltresors zu Fuß geflüchtet.

Sohn versucht, die Täter zu verfolgen

Der 63-Jährige habe die Täter laut Polizei noch verfolgen wollen, habe aber lediglich beobachten können, wie die Täter mit einem schwarzen Auto in Richtung Bundesstraße 65 geflüchtet seien.

Beide Opfer erlitten einen Schock und wurden durch den angeforderten Rettungsdienst versorgt. Eine Fahndung nach den Tätern verlief ohne Ergebnis.

Die Polizei sucht nach Zeugen

Zur Beschreibung der Täter: Laut Polizei könne lediglich gesagt werden, dass die Täter zirka 20 Jahre alt, schwarz gekleidet und maskiert gewesen seien. Zudem hätten sie deutsch mit Akzent gesprochen. Weitere Angaben können zum derzeitigen Zeitpunkt nicht gemacht werden, die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugenhinweise erbittet die Polizei unter 05171 / 999-0.

red

