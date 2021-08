Baustelle auf der A2 bei Peine

Sa, 07.08.2021, 18.56 Uhr

Die Autobahn 2 ist von Hannover-Ost bis Peine in Richtung Berlin noch bis Montag gesperrt. Eventuell könnte sie schon vor Montagabend wieder freigeben werden. So sah es am Samstag auf der Baustelle aus. Video: Arne Grohmann, 07. August 2021