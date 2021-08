Vorsicht vor Absperrungen!

Donnerwetter, so kann man sich irren: Vechelde, Lengede, Ilsede – überall wird derzeit an den Straßen herumgebaut. Vollsperrungen sind die Folge. Und so befinden sich auch – von Bodenstedt kommend – an der Landesstraße 475 ein Schild „Vollsperrung“ und eine Absperrung. Eine Absperrung allerdings, die eine Fahrbahnspur offenlässt, so dass der geneigte Autofahrer meinen könnte, doch durchfahren zu können. Denkste! Denn vor Ort hat mich die Baufirma aufgeklärt: Die Absperrung (teilweise) zur Seite geschafft haben nicht etwa diese Firma oder sonst ein Offizieller – das haben Autofahrer getan, um (illegal) durchzukommen. Und (un-)sinnigerweise haben sie die Absperrung dann auch nicht wieder zurück auf die Fahrbahn gestellt. Ich zumindest weiß jetzt, woran ich bin.

