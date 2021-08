Kommunalwahlen im Kreis Peine Das sind die Kandidaten der Linken in Ilsede und Hohenhameln

Birgit Reimers aus Stedum-Bekum tritt für die Linke an.

Peine. Jörg Päller, Martin Lehnen-Sauer und Holger Ebert gehen in Ilsede an den Start, Birgit Reimers in Hohenhameln.