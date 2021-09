Stederdorf/Vechelde. Ein Lieferwagenfahrer übersah in Stederdorf ein Rad, ein Autofahrer eines zwischen Vechelde und Bettmar

Unfälle in Peine Zwei Radler bei zwei Unfällen im Kreis Peine verletzt

Zwei Verkehrsunfälle, bei denen jeweils ein Fahrradfahrer leicht verletzt wurde, hat es am Mittwoch gegeben. Zunächst übersah ein 65-jähriger Fahrer eines Lieferwagens gegen 12.30 Uhr einen Fahrradfahrer auf der Dieselstraße in Stederdorf. Vom Baustoffhandel kommend wollte der Fahrer die Dieselstraße kreuzen und stieß dabei mit dem 52-jährigen Radler zusammen. Dieser stürzte und erlitt eine Kopfplatzwunde. Er kam ins Peiner Klinikum.

Ebenfalls am Mittwoch wurde gegen 16.45 Uhr an der Einmündung der K25 in die B1 zwischen Vechelde und Bettmar ein E-Bikefahrer (79) verletzt. Der kreuzende Radler wurde von einem einbiegenden 65-jährigen Mercedes-Fahrer übersehen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern musste der Radler stark abbremsen. Er stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu.

