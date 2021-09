Verstärkungen für das Peiner Silberkamp-Gymnasium

In einer Dienstbesprechung konnten Schulleiter Simon Speer und sein Vertreter Mathias Raabe sechs neue Kolleginnen und Kollegen sowie drei neue Referendare begrüßen. Louis Gemke, Vanessa Schicklenk und und Franziska Strauß haben ihr Referendariat abgeschlossen und treten nun ihre erste Planstelle am Silberkamp an, heißt es in einer Mitteilung der Schule. „Mit den Fächern Kunst, Musik, Religion und Mathematik werden die neuen Kolleginnen und Kollegen auch perspektivisch unsere Unterrichtsversorgung in diesen Mangelfächern sichern“, wird Schulleiter Speer zitiert.

Plötzlich entstandene Lücke ist gefüllt

Auf dem Wege der Versetzung ist Sascha Klinkosch ans Peiner Gymnasium gekommen. Er unterrichtet mit Deutsch, Werte und Normen, Religion und Darstellendem Spiel gleich vier Fächer, so die Schule weiter. Gianni Triantis wird als Vertretungslehrkraft für Spanisch und Englisch eine plötzlich entstandene Lücke schließen.

„Dass wir diese Kolleginnen und Kollegen für uns gewinnen konnten, erfüllt uns mit Stolz. Es waren unsere Wunschkandidaten, die auch von anderen Gymnasien umworben waren“ , so die positive Bilanz des stellvertretenden Schulleiters Mathias Raabe nach der Einstellungsrunde.

Attraktive Arbeitsgemeinschaften

Die Schule abschließend: Somit geht das Silberkamp-Gymnasium gut aufgestellt in das nächste Schuljahr und wird neben dem Pflichtunterricht auch wieder eine Vielzahl attraktiver Arbeitsgemeinschaften, ein Hausaufgabenstudio und Unterstützungsangebote vorhalten können.

