Vechelde. Die Polizei schnappt den Täter durch einen Zeugenhinweis. In Stederdorf fährt eine Autofahrerin ein radelndes Mädchen an.

Unfälle in Vechelde und Stederdorf

Unfälle in Vechelde und Stederdorf Autofahrer verletzt in Vechelde Radler (13) und flüchtet

Ein 71-jähriger Autofahrer hat am Mittwoch gegen 16.20 Uhr auf der Köchinger Straße in Richtung Ortsausgang Vechelde einen vor ihm fahrenden 13-jährigen Radfahrer touchiert. Der Junge stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu.

Fahrer flüchtet

Der Verursacher habe sich nicht weiter um den verletzten Jungen gekümmert und offensichtlich unbeirrt seine Fahrt fortgesetzt, teilt die Polizei mit. Dank eines Zeugenhinweises konnte der Täter ermittelt werden. Nach ersten Schätzungen der Polizei entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von mindestens 200 Euro. Die Polizei veranlasste eine Prüfung der Fahrtüchtigkeit des Mannes.

Ihr Newsletter für Peine & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Auch in Stederdorf fährt eine Autofahrerin ein Kind an

Einen weiteren Unfall mit einem verletzten Kind gab es am Mittwoch gegen 17 Uhr in Stederdorf. Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei war eine 19-jährige Autofahrerin auf dem Hesebergweg in Richtung Stederdorf unterwegs. Die Fahrerin habe sich entschieden, nach links auf einen Anwohnerparkplatz zu fahren, teilen die Beamten mit. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer zwölfjährigen Radfahrerin. Die Polizei ermittelt derzeit die Ursache des Zusammenstoßes.

Autofahrerin kümmert sich um Kind

Im Gegensatz zu dem anderen Unfallfahrer habe sich die Fahrerin nach dem Unfall sofort um das verletzte Kind gekümmert und die Rettungskräfte alarmiert. Das Mädchen erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen, die im örtlichen Krankenhaus versorgt wurden. Nach ersten Einschätzungen entstand ein Schaden von etwa 800 Euro.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de