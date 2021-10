Erfolgreicher Hilferuf

Die „Auto-Schicksale" sind wirklich sehr „bewegend“ – wobei nun (endlich) Bewegung in die eine Sache zu kommen scheint. Denn nicht nur in Peine, sondern auch in Ölsburg gibt es Fahrzeuge am Straßenrand, die offenbar vergessen worden sind – das hat uns eine Leserin mitgeteilt. Doch es gibt gute Nachrichten: Eines der beiden Fahrzeuge in Ölsburg, in deren Bereich bereits das Unkraut sprießt, ist laut Gemeinde Ilsede inzwischen entfernt worden, das zweite werde folgen. Womöglich hat sich doch jemand an die Autos erinnert und sich ihrer erbarmt.

