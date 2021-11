In der Straße "Am Busch" in Wierthe wohnt die 95-Jährige allein, die am Samstag per Druckschalter an ihrer Halskette einen Feueralarm auslösen konnte. Zuvor war sie gestürzt und konnte deswegen in der Küche den köchelnden Topf nicht vom Herd nehmen. Die Feuerwehr kam, brach die Haustür auf – und beförderte den Topf nach draußen. Die Bewohnerin musste nach ihrem Sturz ins Krankenhaus.