Am Echternplatz Mann beschädigt Bankverglasung und -eingang in Peine

Ein 25-jähriger Mann hat in den frühen Morgenstunden des Sonntags, 21. November, die Verglasung einer Bankfiliale und eine gläserne Eingangstür am Echternplatz in Peine beschädigt. Das berichtet die Polizei. Nachdem der Mann gegen 3 Uhr eine Gaststätte verlassen musste, verteilte er zunächst Absperrmaterial einer dortigen Baustelle über den Echternplatz, bevor er die Scheiben beschädigte, heißt es weiter.

Streifenbesatzung entdeckte den Mann

Eine Funkstreifenbesatzung habe den Mann ganz in der Nähe antreffen und aufgrund von Zeugenmeldungen mit den Schäden in Zusammenhang bringen können. Der entstandene Sachschaden werde mit etwa 2000 Euro angegeben.

