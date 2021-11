Die Termine der mobilen Impfteams im Landkreis Peine

Mit den mobilen Teams bietet der Landkreis Impfungen in der Fläche an.

Die mobilen Impfteams des Landkreises bieten laut Verwaltung in den nächsten Wochen erneut die Möglichkeit, sich in der Stadt und den Gemeinden unabhängig vom Wohnort an verschiedenen Standorten gegen Covid-19 impfen zu lassen. Verimpft wird demnach der Impfstoff von Biontech/Pfizer. „Bei allen Terminen bieten wir Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen sowie Impfungen Genesener an“, so Kreissprecher Fabian Laaß.

Unterlagen im Web verfügbar

Die für die Impfung notwendigen Unterlagen könnten unter www.landkreis-peine.de heruntergeladen und bereits ausgefüllt mitgebracht, aber auch vor Ort ausgefüllt werden. Darüber hinaus seien lediglich der Personalausweis sowie, wenn vorhanden, der Impfpass mitzubringen.

Die Übersicht

Die Stationen im November: 24., 8.30 bis 18 Uhr – Peine, Schokoland, Wilhelm-Rausch-Straße 4; 29., 14 bis 20 Uhr – Ilsede, Gebläsehalle, Ilseder Hütte 14; 30., 13 bis 16.30 Uhr – Hohenhameln, Mensa Haupt- und Realschule, Am Schulzentrum 26.

Die Stationen im Dezember: 6., 9 bis 16 Uhr – Peine, Fips, Werderstraße 38; 8., 14 bis 20 Uhr – Vechelde, Bürgerzentrum, Hildesheimer Straße 5; 14., 14 bis 20 Uhr – Hohenhameln, Dorfgemeinschaftshaus, B 494 1a; 15., 14 bis 18 Uhr – Peine, Burgschule Standort Werksgasthaus, Gerhard-Luca-Meyer-Straße; 16., 13 bis 18 Uhr – Peine, Gymnasium am Silberkamp, Am Silberkamp 30. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

