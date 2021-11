Die Polizei musste eingreifen bei einem blutigen Streit in der Peiner Innenstadt.

Blutiger Streit in Peine

Blutiger Streit in Peine Streit in Peine – zwei Männer verletzt

In der Nacht zum Sonntag ist es kurz nach Mitternacht zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei jeweils dreiköpfigen Personengruppen gekommen. „Im Bereich der Peiner Fußgängerzone sind die Gruppen aneinandergeraten“, berichtet Peines Polizeisprecher Malte Jansen. Diese „Handgreiflichkeiten“ – sie sollen auf der Querstraße/Bodenstedtstraße stattgefunden haben – seien „zusehends eskaliert“, so dass zwei Personen verletzt worden seien und im Peiner Klinikum behandelt werden mussten. Lebensbedrohliche Verletzungen gibt es aber offenbar nicht. Weitere Hintergründe sind Jansen zufolge Teil der noch laufenden Ermittlungen. Eingeschaltet ist die Staatsanwaltschaft Hildesheim, so dass der Einsatz von Waffen wahrscheinlich ist – denkbar wäre ein Messer.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de