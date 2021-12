Zwei Einbrüche im Kreis Peine - Schmuck und Geld gestohlen

Peine. In Mehrum und in Berkum wurde in Einfamilienhäuser eingebrochen. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise. Mehr darüber lesen Sie hier.

Die Peiner Polizei berichtete am Samstag von zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser. Sie ereigneten sich im Zeitraum zwischen 16.30 Uhr und 20.30 Uhr am Freitag. An der Straße Hohedorn in Mehrum sind der oder die Einbrecher über die Umzäunung des Grundstückes gestiegen, gelangten so auf die Terrasse und hebelten dort eine Terrassentür auf. Anschließend wurden alle Räumlichkeiten des Hauses nach Wertgegenständen durchsucht und Bargeld und Schmuck gestohlen. Die Täter entfernten sich anschließend unerkannt.

In Berkum wurde in ein Einfamilienhaus an der Straße Am Mühlenkamp eingebrochen, berichtet die Polizei weiter. Dort verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt über eine rückwärtige Nebeneingangstür. Mehrere Wohnräume wurden nach möglichem Diebesgut durchsucht. Es wurden Schmuck und Unterhaltungselektronik entwendet. Die Schadenshöhe ist derzeit unbekannt. Auch in diesem Fall verließen die Täter unerkannt den Tatort.

Polizei bittet Zeugen um Hinweise

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Peine unter der Telefonnummer (05171) 9990 zu melden.

Ohne gültige Fahrerlaubnis war ein 37-jähriger aus der Gemeinde Edemissen am Samstag um 2 Uhr mit seinem Opel auf der Oedesser Straße in Edemissen unterwegs. Er wurde von einer Polizeistreife kontrolliert. Die Beamten untersagten dem Mann die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein.

