Hier Freude über den gelungenen Auftakt, da riesiger Frust über die 2G-plus-Regelung in der Gastronomie. Der Weihnachtseinkauf in Peine hat viele Facetten. Dazwischen Menschen, die sich in der Peiner Fußgängerzone in kleinen Grüppchen unterhalten. Manche haben sich seit gefühlten Ewigkeiten nicht mehr gesehen, treffen sich am späten Samstagvormittag beim Weihnachtseinkauf in Peine zufällig.

Regionaler Handel- Es gibt keinen klassischen Weihnachtsbummel

„Weihnachtsstadt“ und Moonlight-Shopping laden nach Peine

Freitag steht die „Weihnachtsstadt“ in der Innenstadt Peine

Und natürlich ist Corona das bestimmende Thema. Wer ist schon geboostert? Wie wird das nächste Woche werden, wenn die 2G-Regel überall auf den Einzelhandel ausgeweitet wird? Wie ist das mit der Gastronomie? „Also, wir gehen lieber heute nochmals durch die Stadt“, verabschiedet sich ein Ehepaar vom anderen. Der Kauf einer Jacke steht noch an.

Geschenkpapier wird mitgegeben

In der Thalia-Buchhandlung sind die Kundinnen und Kunden in die Bücher vertieft – mit Masken und Abstand. Welches Buch verschenken? Welches für sich selbst kaufen? Filialleiter Frank Wehrmann ist mit dem Weihnachtsgeschäft bislang zufrieden. Auf eines müssen die Thalia-Kunden allerdings verzichten: Die Bücher werden im Geschäft nicht in in Geschenkpapier eingepackt. Schnell bilde sich dabei manchmal eine Schlange wartender Kunden. „Das wollen wir verhindern“, sagt Frank Wehrmann. „Aber wir geben Geschenkpapier mit, da sind wir nicht kleinlich.“

Lars Kückelhahn und Nils Willmann freuen sich über den gelungenen Auftakt in den neuen, viel größeren Räumen von Eulies Spielwaren. Foto: Bettina Stenftenagel

Umzug in größere Räume – und das in Corona-Zeiten? Lars Kückelhahn und Nils Willmann, die beiden Inhaber des Spielwarengeschäfts „Eulies Spielwaren“ haben es gewagt. Sie sind ins Haus der früheren Buchhandlung Rother umgezogen (zuletzt Bekleidungsgeschäft Vögele). Erst vor einer Woche war die Eröffnung.

Spielwaren auf zwei Etagen

Spielwaren auf zwei Etagen, mehr als 1000 Quadratmeter Fläche, große Auswahl. „Das ist ja riesig, und schön geworden“, lobt eine Kundin, die mit dem Wunschzettel der Tochter in das Spieleparadies kommt. Das hören die beiden Peiner Unternehmer natürlich gern. Das Weihnachtsgeschäft läuft also, „es muss nur danach auch noch so bleiben“, sagt Lars Kückelhahn. Er ist zuversichtlich.

Vor drei Jahren haben Lars Kückelhahn und Nils Willmann „Eulies“ in der Fußgängerzone eröffnet, in einem rund 300 Quadratmeter großen Laden. „Wir haben zwei Oster- und ein Weihnachtsgeschäft in Corona hinter uns.“ In schwierigen Zeiten dennoch in die viel größeren Räume in ehemalige Rother-Haus umzuziehen, begründen die beiden gebürtigen Peiner auch in der Verbundenheit zu ihrer Stadt.

„Der inhaberbezogene Einzelhandel muss gestärkt werden“

„Peine hat sehr viel Potenzial, das gilt es wiederzubeleben“, ist Lars Kückelhahn überzeugt. „Der inhaberbezogene Einzelhandel muss gestärkt werden.“ Der Einkauf in der Stadt müsse wieder zum Erlebnis werden. Es gehe um Interaktion, „nicht nur alles im Internet bestellen“. Auch für die beiden Geschäftsinhaber selbst gilt: „Nicht nur im Büro sitzen und managen. Mit Menschen zu interagieren, freundliche Gespräche zu führen, das bestimmt unseren Alltag.“

Eine Schoko-Filiale von Rausch wäre wünschenswert für die Stadt, „und auch ein Sportladen“, sagt Lars Kückelhahn. „Es muss ja nicht gleich ein großer Laden sein – wir haben auch klein angefangen.“ Doch zurück zum Weihnachtsgeschäft. Als „Renner“ nennt der Geschäftsführer „Tonie“-Figuren mit Hörspielen, Hörbüchern und Musik für Kleinkinder. Die Figuren werden auf ein technisches Abspielgerät aufgesetzt, würfelartige Audioplayer – und los geht es. Aber auch Brettspiele und Puzzle seien in diesen Tagen besonders gefragt.

Vor dem Härke-Ausschank wird darauf hingewiesen: Geboosterte brauchen keinen Test. Foto: Bettina Stenftenagel

An Ständen in der Fußgängerzone gibt es hier und da Kleinigkeiten zu essen: Crêpes, gebackenen Schafskäse und gebackenen Camembert. Der Betrieb in der „Weihnachtsstadt“ – sehr überschaubar. Und auch in den Gaststätten ist deutlich weniger los als sonst: 2G-plus hält viele Menschen von einem Besuch ab. Sei es, weil sie keine Möglichkeit zum Testen hatten, sei es, weil ihnen dies zu viel Aufwand bedeutet.

Der Härke-Ausschank macht Passanten darauf aufmerksam, dass Geboosterte keinen Test brauchen. Voll besetzt ist die Gaststätte dennoch nicht – und aus Geschäftsführer Marc Hesselink sprechen nur noch Wut und Verzweiflung. 80 Prozent Einbußen. Wie soll er Mitarbeiter und Pacht bezahlen?

