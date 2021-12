Hauptsache gutes Essen

Was Corona uns allen lehrt? Beispielsweise 3G, 2G und 2Gplus – Dinge, von denen ich bis vor einiger Zeit noch nichts gehört habe. Dieses Wirrwarr scheint aber nicht nur mir Schwierigkeiten zu bereiten, jedenfalls hat mir mein „Lieblings-Grieche“ in Ilsede versichert: Ob sofort bietet er in seinem Restaurant nur noch Außer-Haus-Verkauf an – das habe er während der Pandemie schon mal so gehandhabt, und zwar mit (einigem) Erfolg. Denn ein Großteil seiner Kundschaft seien – mich eingeschlossen – Stammgäste, die es offenbar in Kauf nehmen, das Essen zu Hause zu verspeisen. Und als 2G-Mensch brauche ich mich auch nicht testen zu lassen, wenn ich mich bei meinem „Griechen“ verpflegen lasse – das ist doch auch schon mal etwas.

