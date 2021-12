Eine Ortschaft verschwindet

Es gibt Städte, die gibt es gar nicht: Wo liegt Bielefeld? Und es gibt Ortschaften, die schnell mal verschwinden: So geschehen vor mehr als zwei Jahren mit Groß Lafferde, und so ist es nun mit Groß Ilsede geschehen. Na ja: Streng genommen sind die beiden Orte gar nicht verschwunden – aber ein Ortsschild, das auf sie hingewiesen hat beziehungsweise aktuell eigentlich hinweisen sollte. Ist es ein Dummer-Jungen-Streich, dass jemand das Groß Ilseder Schild abmontiert hat? Hat da jemand „quer gedacht“? Immerhin ist dort am „Loch“ nun ein Tempo-50-Schild angebracht – damit die Autofahrer durch diesen unbekannten Ort nicht auch noch rasen.

