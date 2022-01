Im Dezember fand in der Gebläsehalle in Ilsede die Sitzungs des Kreistags Peine statt – ohne Christian Meyer von der Partei Die Basis. Das Zertifikat, das er für seinen Coronatest vorlegte, konnte vor Ort nicht überprüft werden und wurde nicht anerkannt. Deswegen durfte der Kreistagsabgeordnete nicht an der Sitzung teilnehmen.