So trifft Sturmtief "Ylenia" den Kreis Peine

Eine erste Bilanz zum Sturmtief „Ylenia“ im Landkreis Peine fällt nicht entspannt, aber auch nicht unerwartet aufregend aus. Wir sprachen mit Zuganbietern, Stadt und Landkreis Peine, Feuerwehr und Polizei.

Dach der Grundschule Rosenthal/Schwichel drohte abzuheben

Ein größerer Einsatz lief am Donnerstagmittag noch an der (ebenfalls heute geschlossenen) Grundschule Rosenthal/Schwichelt. Auf Nachfrage bestätigte die Polizei die Polizei Peine, dass der Wind dort Teile eines Flachdachs löste. Es sei aber niemand von herumfliegenden Teilen getroffen worden. Die Feuerwehr habe das Dach gesichert, der Bauhof der Stadt sei vor Ort. Das Gelände sei abgesperrt.

Baum drohte auf Haus in Wahle zu stürzen

In den frühen Morgenstunden sorgte am Donnerstag das Sturmtief für Wirbel auf einigen Straßen im Kreis Peine. Kreisbrandmeister Rüdiger Ernst meldete auf Nachfrage aber „noch nichts Großes“. Es hätten einige Bäume und Äste auf Straßen gelegen, diese seien aber derzeit wieder frei. Wehren aus Edemissen, Hohenhameln und Ilsede seien früh morgens im Einsatz gewesen.

Die Feuerwehren im Kreis Peine hätten sich wie immer vorbereitet auf die Sturmsituation, in Absprache mit der Leitstelle in Braunschweig. Man sei aber auch autark, habe eigene Leitstellen aufgebaut. „Wir sind einsatzbereit“, meldete Alfred Goldbeck, Gemeinde-Brandmeister von Vechelde. Der berichtete von einem Baum, der auf ein Privathaus in Wahle zu stürzen drohte. Vor Ort sei aus Sicherheitsgründen entschieden worden, den Baum abzusägen und flach zu legen.

Bis zum Donnerstagmittag habe der Kreis Peine fast nichts abbekommen vom Sturm. Laut Wetterradar habe sich dieser quasi geteilt und so den Kreis Peine verschont. Aber es müsse abgewartet werden, wie es weitergeht. Für den Donnerstagnachmittag und den Freitag gibt es bisher weitere Unwetterwarnungen auch für den Kreis Peine.

Züge fahren im Kreis Peine erstmal weiter nicht

Die Deutsche Bahn, die Westfalenbahn und ein Sprecher vom Regionalzug Enno, die alle im Kreis Peine Züge fahren lassen, bestätigten, dass bis auf weiteres der Zugverkehr aus Sicherheitsgründen eingestellt sei. Eventuell gebe es am Donnerstagnachmittag wieder Möglichkeiten, Züge fahren zu lassen.

Sabine Brunkhorst, Sprecherin von DB-Regio, erläuterte, dass im Rahmen der Möglichkeiten schon deutlich mehr getan worden sei, um zu verhindern, dass bei Sturmlagen Äste und Bäume in die Gleise oder auf die Leitungen fallen und diese blockieren. Manchmal könne die Bahn aber nur bedingt etwas präventiv machen, zum Beispiel wenn Bäume in der Nähe von Gleisen auf Privat- oder Firmengeländen stünden. Sie empfehle Zugreisenden, sich auf den Internetseiten oder über die Navigator-App der Bahn über den aktuellen Stand zu informieren.

„Das Netz ist von der DB-Netz in ganz Niedersachsen gesperrt worden, dann können auch wir nicht fahren“, sagte auf Nachfrage Stefan Dietrich von der Westfalenbahn. So sagte es auch Björn Pamperin für den Regionalzug Enno. Man hoffe auf Freigaben am Donnerstagnachmittag, müsse aber abwarten. Die Sperrung des Netzes seit dem frühen Morgen liege nicht in erster Linie an Ästen und Bäumen auf den Strecken, sie sei eine vorsorgliche Sicherheitsmaßnahme.

Schulausfall eventuell auch am Freitag

Im Kreis Peine war der Unterricht wegen des Sturms für den Donnerstag an allen allgemein- und berufsbildenden Schulen abgesagt worden (also auch kein Online-Unterricht im Homeschooling wie in anderen Landkreisen). Ob das auch am Freitag, 18. Februar, der Fall sein wird, konnte Landkreis-Sprecherin Katja Schröder am späten Donnerstagmittag noch nicht sagen. Dafür müssten erst noch weitere Prognosen zum Sturm abgewartet werden. Zwischendurch hieß es, dass dieser von Donnerstagabend bis Freitagmittag abflauen könnte.

Ast knallt auf der K 34 auf fahrendes Auto, Trampolin fliegt in Edemissen weg

Die Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel meldete für den Bereich Peine am Donnerstag bis 10 Uhr schon diverse Einsätze aufgrund der anhaltenden Sturmlage, diese waren:

Gegen 0.30 Uhr wird ein etwa armdicker Ast auf die Bahngleise bei Vöhrum/Telgte geweht. Ein Zug überfährt diesen Ast und hält kurz hinter der „Unfallstelle“ an. Die Bahnlinie wird kurzzeitig gesperrt.

Um 2.30 Uhr wird die Kreisstraße 34 zwischen Bierbergen und Stedum durch einen umgestürzten Baum versperrt. Die Feuerwehr beseitigt das Hindernis, so dass die Straße gegen 3.30 Uhr wieder frei gegeben werden kann.

Um 3.40 Uhr meldet eine Anwohnerin aus der Trautenauer Straße in Stederdorf, dass ein Fahnenmast durch den Sturm umzukippen drohe. Beamte der Polizei Peine überprüfen die Situation und stellen doch ausreichende Standfestigkeit fest.

Um 4.30 Uhr wird eine Fichte gemeldet, die die B 214 kurz vor dem Hillerser Kreisel versperrt. Auch hier rückt die Feuerwehr an und kann die Straße wieder freimachen.

Um 5.30 Uhr stürzt wiederum auf der Kreisstraße 34 ein Ast auf ein fahrendes Auto. Die Windschutzscheibe wird beschädigt, die Insassen bleiben aber unverletzt.

Gegen 7.15 versperrt ein umgestürzter Baum die Schloßbleiche in Peine. Hier sorgt der Wirtschaftshof der Stadt Peine für freie Fahrt.

Gegen 7.30 Uhr trägt der Sturm in Edemissen, nahe des Kreisels der Oedesser Straße ein Trampolin aus einem Garten. Das Spielgerät bleibt am Straßenrand liegen und kann durch Polizisten gegen weiteres Wegfliegen gesichert werden.

Wertstoffhöfe bleiben am Donnerstag und auch am Freitag geschlossen

Die Abfallwirtschafts- und Beschäftigungsbetriebe (A+B) des Landkreises Peine teilten mit, dass das Abfallentsorgungszentrum und alle Wertstoffhöfe wegen des Sturms am Donnerstag und Freitag, 17. und 18. Februar, geschlossen bleiben. Die Gefährdungslage für Anlieferer und Mitarbeitende sei zu hoch. Der Deutsche Wetterdienst warne vor orkanartigen Böen mit Geschwindigkeiten zwischen 80 km/h und 110 km/h.

Bisher keine Straßensperrungen im Kreis Peine

„Straßensperrungen waren bislang nicht erforderlich. Entsprechende Meldungen von Feuerwehr und Polizei liegen auch nicht vor“, so der Landkreis Peine am Donnerstagvormittag. Die Kontrollfahrten und Aufräumarbeiten liefen aber den ganzen Tag weiter.

Pegel der Fuhse stark angestiegen

In der Fuhse bei Peine stieg der Pegel von Mittwoch auf Donnerstag stark an. Aktuell ist bei einem Pegel von rund 250 cm die Meldestufe 1 erreicht. Das geht aus den Angaben des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) hervor.

So sieht es in der ganzen Region wegen des Sturms aus

