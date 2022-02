Autofahrerin bei Edermissen mit 1,70 Promille unterwegs

Die Polizei Edermissen kontrollierte am Samstagmorgen um 1.35 Uhr auf der Bundesstraße 214 Höhe Rietze eine 35-jährige Frau aus Müden. Die Beamten nahmen bei der Frau Alkoholgeruch wahr. Ein daraufhin durchgeführter freiwilliger Atemalkoholtest ergab eine Wert von 1,70 Promille. Die Polizei stellte den Führerschein sicher und leitete ein Strafverfahren ein. Der Frau wurde die Weiterfahrt untersagt.

Unbekannter rammt beim Ausparken nebenstehendes Auto

Ein Unbekannter hat am Freitagabend zwischen 17 und 18 Uhr in Peine-Stederdorf in der Edemissener Straße vermutlich ein geparktes Fahrzeug gerammt und sich dann von der Unfallstelle entfernt, ohne die Polizei zu alarmieren. Vermutlich beim rückwärts ausparken aus einer Parkbox stieß der Unbekannte laut Polizei gegen einen ordnungsgemäß am gegenüberliegenden Fahrbahnrand geparkten Passat einer 48-jährigen aus Burgdorf. Es entstand ein Sachschaden von cirka 3000 Euro.

red

