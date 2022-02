Lengeder Rathaus wird zur Baustelle

Lengede. Die Sanierung und der Umbau des Verwaltungsgebäudes hat begonnen. Was genau geplant ist, das verrät die Gemeinde hier.

Das Lengeder Rathaus als Baustelle: Im Verwaltungsgebäude haben die Sanierungs- und Umbauarbeiten begonnen, die im Juli beendet sein sollen. Betroffen sind vor allem der Sitzungssaal im ersten Obergeschoss und der Besprechungsraum im zweiten Obergeschoss.

Als „ersten Grundstein“ für den Umbau und die Sanierung bezeichnet die Lengeder Bürgermeisterin Maren Wegener bereits die dauerhafte Verlegung der Gemeinderatssitzungen aus dem Sitzungssaal im Rathaus in den Saal des Lengeder Bürgerhauses. „Es zeigt sich, dass wir Ratssitzungen und andere publikumsintensive Veranstaltungen im Bürgerhaus wesentlich bürgerfreundlicher gestalten können.“ Dies liege an den medientechnischen Voraussetzungen (Mikrofone, Rednerpult, Großleinwand/TV-Wand, Belüftungsanlage) und an der Saalgröße im Bürgerhaus.

Ihr Newsletter für Peine & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„Sitzungssaal ist aufgrund mehrerer Wasserschäden sanierungsbedürftig“

Der Sitzungssaal im ersten Rathaus-Obergeschoss ist aufgrund mehrerer Wasserschäden, die auch im Zusammenhang mit dem darüber liegenden Balkon stehen, dringend sanierungsbedürftig. Außerdem müssen die Akustikdecke und die Wandpaneelen erneuert sowie die Fenster ausgetauscht werden. Der günstige Nebeneffekt: „Nach dem Abschluss der Bauarbeiten stehen uns im ersten Stockwerk zusätzliche Büroräume zur Verfügung“, kündigt Maren Wegener erfreut an. Im zweiten Obergeschoss vergrößert sich der Besprechungsraum von 50 auf 80 Quadratmeter, indem die Balkonfläche einbezogen wird. „Diesen Raum können wir künftig für die Sitzungen des Ortsrats Lengede, der Fachausschüsse, des Verwaltungsausschusses und der Fraktionen sowie für Besprechungen nutzen“, beschreibt die Bürgermeisterin.

Nach der Gerüstmontage stehen der Teilabbruch der Außenfassade sowie von Klinkern und Estrich des Balkons an: Es folgen die Montage der neuen Fensterelemente vor beiden Räumen und die Bauarbeiten im Innern des Rathauses. „Die Sanierung und der Umbau gehen im laufenden Betrieb der Verwaltung über die Bühne“, beschreibt Lengedes Bauamtsleiter Cord-Heinrich Helmke. Allerdings gebe es für die Gemeindemitarbeiter die Möglichkeit, mobiles Arbeiten bei sich zu Hause vorzunehmen. Mit dem Umbau müsse die Kommune keine Büroräume anderswo anmieten, setzt Maren Wegener hinzu. Die Sanierung/der Umbau kostet 175.000 Euro.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de