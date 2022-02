Täter sprengen Ilseder Geldautomaten – Gerhardstraße gesperrt

Unbekannte Täter sind in Groß Ilsede in eine Bankfiliale eingedrungen und haben in der Nacht auf Mittwoch den Geldautomaten gesprengt. Deshalb ist am Mittwochmorgen die Gerhardstraße in Groß Ilsede in beide Richtungen für den Verkehr gesperrt. Die Polizei war über Groß Ilsede mit einem Hubschrauber im Einsatz, um die flüchtigen Täter zu finden. Auch die Autobahnpolizei war bei der Suche im Einsatz.

Betroffen ist laut Polizei die Volksbank in Groß Ilsede im Kreis Peine. Nachts sprengten die Unbekannten offenbar den Geldautomaten in der Filiale. Die Trümmerteile sind bis auf die Straße verteilt. Die Anwohner der darüberliegenden Wohnung stehen unter Schock. Verletzt wurde jedoch nach ersten Angaben glücklicherweise niemand.

Erneut sprengen unbekannte Täter Geldautomat im Kreis Peine Erneut sprengen unbekannte Täter Geldautomat im Kreis Peine In Groß Ilsede kam es in der Nacht zum Mittwoch erneut zu einer großen Explosion. Unbekannte sprengten den Geldautomaten einer Bankfiliale. Sie sind auf der Flucht. Foto: Phil-Kevin Lux-Hillebrecht

Wegen des Trümmerfelds ist die Gerhardstraße in Groß Ilsede am Mittwochmorgen komplett gesperrt. Die Feuerwehr Groß Ilsede ist im Einsatz um den Tatort auszuleuchten und die Aufräumarbeiten voranzubringen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

