Plett: Kreis Peine hat 2021 stark von Corona-Hilfen profitiert

Der Peiner CDU-Landtagsabgeordnete Christoph Plett informiert auf Basis von Veröffentlichungen des niedersächsischen Wirtschaftsministeriums über die Höhe der im Jahr 2021 in den Landkreis Peine geflossenen Corona-Hilfszahlungen. Insgesamt sind, gestaffelt über mehrere Zeiträume und Einzelprogramme innerhalb des Jahres 2021, über die Überbrückungshilfe III demnach und über die Neustarthilfe 22.997.099,90 Euro an Empfänger im Landkreis Peine geflossen.

Unterstützung für Unternehmen

Bei der Überbrückungshilfe III, die im ersten Halbjahr 2021 als Überbrückungshilfe III und im zweiten Halbjahr 2021 als Überbrückungshilfe III Plus ausgezahlt worden ist, handelt es sich um ein Programm zur Unterstützung von durch die Corona-Pandemie betroffenen Unternehmen, Soloselbstständigen und Freiberuflern. Betroffene Unternehmen mit einem Umsatzrückgang von mehr als 30 Prozent konnten so Unterstützung für die Deckung ihrer Fixkosten beantragen. Allein über die Überbrückungshilfe III und über die Überbrückungshilfe III Plus sind insgesamt 21.426.493,99 Euro in den Landkreis Peine geflossen, insgesamt 462 Anträge sind gestellt worden, teilt Plett mit.

Ihr Newsletter für Peine & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Neustarthilfe

Bei der Neustarthilfe, die in den ersten beiden Quartalen 2021 als Neustarthilfe, im dritten Quartal 2021 als Neustarthilfe Plus und im vierten Quartal 2021 als Neustarthilfe Plus Q4 ausgezahlt worden ist, handelt es sich um ein ergänzendes Programm, das sich insbesondere an Soloselbstständige, unselbstständig Beschäftigte und kleine Kapitalgesellschaften richtet, die nicht von den regulären Überbrückungshilfen profitiert haben. Für das gesamte Jahr 2021 wurden insgesamt 285 Anträge für Neustarthilfen ausgezahlt, dabei sind Mittel in Höhe von 1.570.605,91 Euro in den Landkreis Peine geflossen, so Plett.

Plett ist zufrieden

Er zeigt sich angesichts der hohen Summen, die im Rahmen der Corona-Hilfen 2021 in den Landkreis Peine geflossen sind, dankbar: „Die Corona-Pandemie hat auch im Jahr 2021 für ganz viele Unternehmen, Selbstständige und Freiberufler zu existenzbedrohenden Situationen geführt, mindestens aber zu drastischen Umsatzrückgängen und Verdienstausfällen. So bitter das ist, bin ich froh, dass die vorhandenen Förderprogramme vielen Unternehmen und Menschen im Landkreis Peine helfen und die schlimmsten wirtschaftlichen Folgen der Pandemie abfedern konnten. Knapp 23 Millionen Euro, die im Rahmen dieser Programme in den Landkreis Peine geflossen sind, und 747 gestellte Anträge sprechen eine deutliche Sprache. Nichtsdestotrotz hoffe ich natürlich, dass wir die Pandemie möglichst bald hinter uns lassen können und Programme wie diese dann überflüssig werden.“

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de