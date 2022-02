Trinkwasser in Abbensen 300 Meter neue Trinkwasserleitung für die Driftstraße in Abbensen

Anfang März sollen sie beginnen, die Arbeiten am Trinkwasserortsnetz in Abbensen. Das teilt der Wasserverband Peine mit. Voraussichtlich ab der 10. Kalenderwoche, wenn das Wetter es zulässt, wird die Fachfirma Wolff und Gemo im Auftrag des Wasserverbands rund 300 Meter der Trinkwasserleitung in der Driftstraße erneuern.

Moderne Kunststoffrohre

„Wir ersetzen alte Leitungen aus den 50er Jahren durch moderne Kunststoffrohre. Diese Infrastrukturmaßnahme sichert die Sicherheit und die Qualität der Trinkwasserversorgung für viele Jahrzehnte“, so die Planer des Verbands.

Ihr Newsletter für Peine & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Trinkwasserversorgung gesichert

Rund acht Wochen Bauzeit setzen sie für die Maßnahme in Abbensen an. Der Wasserverband Peine investiert rund 150.000 Euro. Die Trinkwasserversorgung sei auch während der Bauphase über das bestehende Netz gesichert, betont der Verband. Die neue Leitung gehe erst ans Netz, wenn sie die strengen Druck- und Hygienetests bestanden habe.

Nur beim Umschluss der 17 Hausanschlussleitungen an den neuen Rohrverlauf komme es zu einer kurzzeitigen Unterbrechung. Diese werde den Anwohnern rechtzeitig angekündigt, darauf könne man sich gut einstellen, erläutert der Verband das Vorgehen. „Die neue Leitung mit einem Durchmesser von elf Zentimetern kann im sogenannten Bohrspülverfahren verlegt werden“, kündigen die Bauplaner an. „Es kann zwischen einzelnen Baugruben gearbeitet werden. Das hält den Straßenaufbruch so gering wie möglich. Zudem kann der Verkehr an diesen Baugruben vorbeigeleitet werden.“

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de