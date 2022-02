Lengede. Wegen brennender Müllkörbe waren die Beamten zum Schulgelände in Lengede gefahren. Dort trafen sie auf eine Gruppe junger Erwachsener.

In Lengede brannten Mülleimer auf dem Schulgelände der IGS. Die Polizei stellte die Personalien eines auffälligen 23-Jährigen fest. (Symbolfoto)

Polizei-Einsätze Peine 23-Jähriger pöbelt Polizei auf Schulgelände der IGS Lengede an

Bei einem Einsatz auf dem Gelände der Lengeder IGS hat ein 23-jähriger Mann Polizeibeamte beschimpft und zu fliehen versucht. Das teilt die Polizei mit.

Ursprünglich seien die Beamten am Samstagabend, gegen kurz vor neun Uhr zum Schulgelände nach Lengede gefahren, weil dort in mehreren Müllkörben Feuer brennen sollten. Als die Beamten eintrafen, waren offenbar wirklich Feuer in mehreren Mülleimern angezündet gewesen.

Auf dem Schulgelände hielt sich beim Eintreffen der Beamten eine Gruppe junger Erwachsener auf. Ein 23-jähriger Lengeder tat sich aus dieser Gruppe durch aggressives Auftreten hervor. Der junge Mann beleidigte die Beamten mehrfach.

Als daraufhin seine Personalien festgestellt werden sollten, leistete er Widerstand und versuchte mehrfach, davonzulaufen. Ein Atemalkoholtest der Beamten ergab ein Ergebnis von 1,8 Promille. Die Polizisten sind bei dem Einsatz nicht verletzt worden.

