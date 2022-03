E-Scooter in Peine Tier startet E-Scooter-Verleih in Peine

Die Firma Tier hat Dienstag ihren E-Scooter-Verleih auch in Peine gestartet. Rund 200 E-Scooter mit austauschbaren Batterien stehen ab sofort bereit. Zu finden sind sie im Geschäftsgebiet vom südlichen Klinikum Peine über das Zentrum bis nach Stederdorf sowie in Essinghausen bis nach Vöhrum. Gemeinsam mit der Stadt wurden die Rahmenbedingungen für einen Betrieb sowie das jeweilige Geschäftsgebiet und Parkverbotszonen erarbeitet und festgelegt, teilt das Unternehmen mit, das unter anderem auch schon in Braunschweig, Gifhorn oder Salzgitter E-Scooter anbietet.

Parken nur mit Foto

Die Fahrt mit einem Tier-Scooter kann in Peine erst beendet werden, nachdem ein Foto von der Parksituation hochgeladen wurde. Für die Bilder gelten strengste Datenschutzregeln und sie werden gelöscht, sobald sie nicht mehr als Beleg benötigt werden. Kommt es zu einer Beschwerde oder einem Buß- beziehungsweise Verwarnungsgeld, wird das Foto als Beleg abgeglichen. Sollte das Bild zeigen, dass der E-Scooter unsachgemäß abgestellt wurde, werden etwaige Gebühren dem Nutzer in Rechnung gestellt. Ist auf dem Bild zu sehen, dass der Scooter gemäß der Straßenverkehrsordnung geparkt wurde, werden die Kosten von Tier übernommen, so das Unternehmen weiter. Das Ziel des verpflichtenden Fotos sei es, die Nutzer zu motivieren, sich beim Parken an die StVO zu halten und den Straßenverkehr für alle Teilnehmer sicherer zu gestalten.

Ihr Newsletter für Peine & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Eine App ist nötig

Um die Scooter zu nutzen, muss man sich die Tier-App herunterladen und den Roller über den integrierten QR-Code starten. Dafür werden 1 Euro Aktivierungsgebühr fällig und 19 Cent pro genutzte Minute. Gezahlt werden kann per Paypal oder Kreditkarte. Mit dem Code MOINPEINE entfällt zweimal die Freischaltgebühr von 1 Euro und es gibt zusätzlich 20 Freiminuten mit den neuen Scootern, heißt es zum Start. Das Peiner Team kümmert sich um die Wartung der E-Scooter und kann über falsch abgestellte Fahrzeuge per E-Mail unter support@tier.app oder unter (030) 56838651 informiert werden, um die Fahrzeuge umzuparken.

Scooter nicht unumstritten

Das Thema E-Scooter in den Innenstädten ist nicht unumstritten. Für die einen sind sie eine gute Möglichkeit, schnell und ohne Parkplatzsuche zum Arbeitsplatz oder zum Beispiel noch rechtzeitig zum Bahnhof zu kommen. Kritik gibt es immer wieder, wenn die E-Scooter nach der Fahrt – trotz der Vorschriften und der Verpflichtung diese einzuhalten – nicht ordentlich abgestellt werden und Parkraum oder Gehwege (gefährlich) blockieren. Für nicht wenige sind sie schlicht ein Spaßmobil, um damit durch die Innenstadt zu düsen. Dadurch gebe es eher zusätzlichen Verkehr, nicht weniger Autos in der Innenstadt, lautet ebenfalls immer wieder ein Kritikpunkt.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de