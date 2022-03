Polizei Peine Fahrbahn in Wilhelm-Raabe-Straße in Vöhrum abgesackt

Die Fahrbahn der Wilhelm-Raabe-Straße in Vöhrum ist teilweise abgesackt. Die Polizei habe den Hinweis dazu am Dienstagabend von einem Anwohner bekommen. Polizisten der Dienststelle in Peine nahmen sich des Einsatzes an und sicherten diese Gefahrenstelle zunächst ab.

Bauhof sperrt Fahrbahn ab und beginnt mit Gefahrenbeseitigung

Kurz darauf konnten Mitarbeiter des Bauhofs der Stadt Peine die Absperrung übernehmen und erste Maßnahmen zur Gefahrenbeseitigung ergreifen.

red

