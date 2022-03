Peine. Zwei Autos krachten am Mittwochvormittag auf der Kreisstraße 75 zusammen. Eine Frau verletzte sich leicht. Im Einsatz war ein Rettungshubschrauber.

Polizei und Rettungskräfte sperrten am Mittwochvormittag zeitweise Teile der Kreisstraße 75. Hier hatte sich ein Verkehrsunfall ereignet. (Symbolbild)

Polizei Peine Schwerer Verkehrsunfall an der Autobahnauffahrt Peine-Ost

Gegen 10.30 Uhr sind am Mittwoch auf der Kreisstraße 75 an der Autobahnauffahrt Peine-Ost in Richtung Berlin zwei Fahrzeuge miteinander kollidiert. Ein 55-jähriger VW-Fahrer wollte Polizeiangaben zufolge nach links auf die A2 abbiegen und übersah dabei wohl den entgegenkommenden Ford einer 52-Jährigen.

Beide Fahrzeuge stießen zusammen – die Autofahrerin verletzte sich leicht. Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Einsatz, auch der Rettungshubschrauber Christoph 30 befand sich im Anflug. Während der Unfallaufnahme wurde die K75 zeitweise zu Teilen gesperrt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

