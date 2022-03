Kreis Peine. Am Freitagmittag brennt ein Wohnhaus in Groß Bülten im Kreis Peine. Eine Person hat sich laut ersten Angaben aus dem Haus gerettet.

In Groß Bülten, Gemeinde Ilsede, brennt ein Wohnhaus in der Straße Schönebeck. Mehrere Ortsfeuerwehren sind im Einsatz.

Feuerwehreinsatz Kreis Peine Wohnhaus in Groß Bülten in Flammen – eine Person gerettet

Ein Wohnhaus in Groß Bülten, Kreis Peine, in der Straße Schönebeck, steht derzeit in Flammen. Es gibt eine starke Rauchentwicklung. Verletzt wurde nach bisherigen Angaben niemand. Eine Person wurde aus dem Wohnhaus gerettet. Die Polizei kann nicht ausschließen, dass Personen eine Rauchgasvergiftung erlitten haben.

Mehrere Ortsfeuerwehren, Rettungssanitäter und Polizeibeamte sind im Einsatz. Ungefähr 50 Feuerwehrmänner und -frauen versuchen, den Brand zu löschen. Auch eine Drehleiter ist im Einsatz.

Ihr Newsletter für Peine & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Wohnhausbrand in Groß Bülten: Brandursache ist noch unklar

Zur Brandursache gibt es derzeit keine Informationen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de