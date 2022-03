Eltern können ihre Kinder in den Peiner Grundschulen anmelden

Die Stadt Peine teilt die Anmeldetermine für die Schulanfänger 2023/24 mit. Für besagtes Schuljahr werden alle Kinder schulpflichtig, die vom 2. Oktober 2016 bis 1. Oktober 2017 geboren sind oder für das Schuljahr 2022/23 zurückgestellt wurden. „Sollte das Kind zu Beginn des Schuljahres 2023/24 noch nicht schulpflichtig sein, aber für den Schulbesuch die erforderliche körperliche und geistige Schulfähigkeit besitzen und in seinem sozialen Verhalten ausreichend entwickelt sein, kann dieses Kind auf Antrag der Erziehungsberechtigten aufgenommen werden“, so die Stadt.

Deutschkenntnisse müssen ausreichend sein

Das Niedersächsische Schulgesetz legt zudem fest, dass Kinder, deren Deutschkenntnisse nicht ausreichend sind, um im ersten Schuljahr mitarbeiten zu können, im Schuljahr vor der Einschulung an Sprachfördermaßnahmen teilnehmen müssen. Um festzustellen, ob die Teilnahme dazu erforderlich ist, müsse das Kind bereits jetzt in der zuständigen Grundschule angemeldet werden.

Das muss zur Anmeldung mitgebracht werden

Die Grundschulen der Stadt Peine nehmen die Anmeldungen unter Vorlage der Geburtsurkunde des Kindes beziehungsweise des Familienstammbuches entgegen. Die meisten Grundschulen senden die Anmeldebögen pandemiebedingt per Post an die Erziehungsberechtigten. Nähere Informationen stehen dazu unter: www.peine.de, Rathaus / Bildung & Soziales / Schulen. Bei Rückfragen stehen außerdem die einzelnen Schulen sowie das Amt Bildung/Kultur zur Verfügung, heißt es.



Die Anmeldetermine:

• Verlässliche Grundschule (VGS) Dungelbeck: Anmeldungen am Montag, 28. März, von 9 bis 14 Uhr sowie am Dienstag, 29. März, von 9 bis 15 Uhr.

• VGS Eichendorffschule Peine: Die Anmeldebögen werden per Post zugesandt. Kontaktlose Rücksendung bis 25. März.

• VGS Essinghausen: Die Anmeldebögen werden per Post zugesandt. Kontaktlose Rücksendung bis 18. März.

• VGS Fröbelschule Peine: Die Anmeldebögen werden per Post zugesandt. Kontaktlose Rücksendung bis 18. März.

• Grundschule in der Südstadt: Anmeldungen am Donnerstag, 17. und 24. März, 8.15 bis 14 Uhr, sowie am Freitag, 18. und 25. März, 8.15 bis 12.30 Uhr.

• VGS Rosenthal/Schwicheldt: Die Anmeldebögen werden per Post zugesandt. Kontaktlose Rücksendung bis 31. März.

• Schule unterm Regenbogen/ Grundschule Schmedenstedt/Woltorf: Anmeldungen am Dienstag, 22. März, sowie Mittwoch, 23. März, 9 bis 15 Uhr.

• VGS Stederdorf: Die Anmeldebögen werden per Post zugesandt. Kontaktlose Rücksendung bis 18. März.

• VGS Hainwaldschule Vöhrum: Die Anmeldebögen werden per Post zugesandt. Kontaktlose Rücksendung bis 18. März.

• VGS Wallschule Peine: Anmeldungen vom 14. bis 24. März, 10 bis 12 Uhr.

• VGHS Burgschule Peine: Anmeldungen am: Montag, 28. März, 8 bis 12 Uhr, Dienstag, 29. März, 8 bis 12.30 Uhr sowie 13 bis 16 Uhr, Mittwoch, 30. März, 12 bis 15 Uhr, Donnerstag, 31. März, 12 bis 16 Uhr.

red

