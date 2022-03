Westumfahrung Peine ab Mittwoch wieder frei

Peine. Die Bauarbeiten auf der B65 und B444 zwischen dem Abzweig nach Handorf und der Werderstraße werden am Mittwochnachmittag abgeschlossen.

Die Erneuerung der Fahrbahn auf der Westumfahrung Peine ist abgeschlossen. Wie die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr mitteilt, werden ab Mittwochnachmittag (16.03.2022) alle Fahrstreifen wieder freigegeben.

Damit konnte die Straßensanierung zwischen dem Abzweig Handorf (K31) und der Einmündung Werderstraße aufgrund des guten Wetters einige Tage schneller als erwartet beendet werden. Die Bauarbeiten liefen seit November letzten Jahres und kosten laut Behördenangaben rund 2,4 Millionen Euro. Der Betrag wird vollständig durch den Bund übernommen.

Ab Ende März kommt es auf der Westumfahrung erneut zu Behinderungen durch Fahrstreifensperrungen. Grund sind Instandsetzungsarbeiten an der Bahnbrücke. Hierzu will die Landesbehörde in Kürze noch informieren.

red

