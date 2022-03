Peiner Motorradfahrer kommt im Nebel von der Straße ab

Am Mittwochmorgen ist ein 21-jähriger Motorradfahrer bei Nebel im Kreis Peine von der Fahrbahn abgekommen und gestürzt. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden. Das teilt die Polizei mit. Gegen 7.30 Uhr fuhr der 21-Jährige mit seinem Motorrad zwischen Wahle und Fürstenau.

Bei dichtem Nebel geriet der Fahrer von der Fahrbahn ab, streifte mit dem Motorrad noch eine Warnbake und stürzte in den Straßengraben rechts der Fahrbahn. Er erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Klinikum in Braunschweig eingeliefert. Am Motorrad entstand leichter Sachschaden. red

