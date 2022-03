Wer im Kreis Peine Müll sammelt, kann Preise gewinnen

Seit mehr als 20 Jahren sammeln Freiwillige am Aktionstag im Landkreis Peine wilden Müll in der Landschaft ein. Das Interesse am Müllsammeln sei groß, viele wollten sich engagieren, teilen die Abfallwirtschafts- und Beschäftigungsbetriebe Landkreis Peine mit. Mehr als 1500 Menschen hätten sich bereits angemeldet. Eine Anmeldung für den Aktionstag sei bis zum heutigen 18. März möglich.

„Plogging-Challenge“ – Fotos bei Facebook posten und Gutscheine gewinnen

Ihr Newsletter für Peine & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Müllsammeln sei nicht nur gelebter Umweltschutz, sondern auch sportlich – eine Outdoor-Aktivität. So habe das Müllsammeln beim Joggen schon längst einen Namen: Plogging. Die Barmer-Krankenkasse hatte die Idee, den sportlichen Aspekt bei der Aktion in den Fokus zu stellen und hat zusammen mit der wito GmbH, der Wirtschafts- und Tourismusfördergesellschaft Landkreis Peine, eine „Plogging-Challenge“ initiiert. Auf dem Facebook-Kanal „Im Peiner Land“, Veranstaltungsseite „Aktionstag Müll in der Landschaft im LK Peine“, können die teilnehmenden Gruppen Fotos von ihrer Sammelaktion posten und auch etwas gewinnen: „(P)einer für alles“-Gutscheine im Wert von 100 Euro, 75 Euro und 50 Euro. Wer nicht die Möglichkeit habe, Fotos direkt in die Facebook-Veranstaltung einzustellen, könne diese per E-Mail senden an g.kunst@wito-gmbH.de. Die meisten „Likes“ seien entscheidend.

Wenn das Müllsammeln zur „Natursportart“ wird

Gruppen bestimmen ihr Sammelgebiet und die Organisation vor Ort selbst

Unter allen Gruppen, die sich anmelden, würden zusätzliche Preise im Wert von insgesamt mehr als 2500 Euro vergeben. Die Preise würden in den Kategorien Schulen und Kindergärten, Vereine und private Gruppen verlost. Gruppen, die sich im Landkreis zum Aktionstag „Müll in der Landschaft“ anmelden, bestimmen ihr Sammelgebiet und die Organisation vor Ort selbst. Die Abfallwirtschafts- und Beschäftigungsbetriebe unterstützen die Teilnehmer bei der Durchführung, stellen Sammelsäcke zur Verfügung und bieten die Logistik für die Abholung des eingesammelten Mülls an einem vereinbarten Ort.

Weitere Tipps und Hinweise zum Aktionstag sind auf www.ab-peine.de zu finden. Interessierte Gruppen können bis zum 18. März anmelden. Ansprechpartnerin für die Organisation und Koordination der Aktion ist Brigitta Saal, (05171) 7791-32 oder E-Mail an saal@ab-peine.de.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de