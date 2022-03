Braunschweiger VW-Belegschaft spendet dem ASB 4450 Euro

Der Kreisverband Peine des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) bietet Erste-Hilfe-Kurse an, damit jeder für einen Ernstfall gewappnet ist. Dank einer Spende der Braunschweiger Volkswagen-Belegschaft in Höhe von 4450 Euro konnten 2021 neue Möbel für den Erste-Hilfe-Ausbildungsraum des ASB-Kreisverbands Peine angeschafft werden. Das Geld aus dem Sonderfonds für soziale Zuwendungen wurde für neue Rollladenschränke und klappbare Bürotische verwendet, die zukünftig in der Wiesenstraße 15 in Peine zum Einsatz kommen.

„Wir freuen uns, die wichtige Arbeit des ASB Peine durch diese Spende unterstützen zu können“

Der ASB ist eine gemeinnützige und freiwillige Hilfsorganisation mit Verbänden in ganz Deutschland. Der Ortsverband Peine bietet soziale Dienstleistungen: von seinen historischen Wurzeln in der Ersten Hilfe und im Rettungswesen über Angebote für pflegebedürftige Menschen und Familien bis hin zum Katastrophenschutz. Ralf Witte vom VW-Personalwesen Braunschweig sagt: „Wir als Standort sind uns unserer sozialen Verantwortung bewusst, auch über die Stadtgrenzen hinaus. Wir freuen uns, die wichtige Arbeit des ASB Peine durch diese Spende unterstützen zu können.“ Andreas Clark vom ASB- Kreisverband Peine freut sich: „Die Spende von Volkswagen ist eine willkommene Unterstützung. Der ASB ist auf Spenden angewiesen. Mit dem Geld konnten wir unseren Ausbildungsraum aufwerten.“

red

