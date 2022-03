Polizei: Zwei versuchte Einbrüche in Firmen im Landkreis Peine

Die Peiner Polizei berichtet am Mittwoch von versuchten Einbrüchen in Firmen, einer Fahrerflucht in Ilsede und einer verletzten Radfahrerin. (Symbolbild)

Bislang unbekannte Täter haben den Zaun eines Baustoffhandels in Wahle aufgeschnitten. Auf der Rückseite des Firmengeländes ist ein zirka ein Quadratmeter großes Loch in den Zaun geschnitten worden, wie ein Mitarbeiter am Montagnachmittag feststellte. „Augenscheinlich ist vom Betriebsgelände nichts gestohlen worden“, berichtet Peines Polizei.

Ebenfalls erfolglos verlief der Versuch, ein Fenster an einem Firmengebäude in der Stederdorfer Heinrich-Hertz-Straße aufzuhebeln. Dort stellte eine Mitarbeiterin die Beschädigungen am Dienstag fest. In beiden Fällen blieb es bei geringen Sachschäden.

Fahrerflucht nach Parkplatzrempler in Ilsede

Bereits am vergangenen Freitag zwischen 14 Uhr und 14.30 Uhr hat ein Unbekannter in Ilsede den schwarzen VW Touran einer 41-jährigen Frau beschädigt. Der Wagen war auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in der Eichstraße geparkt. Nach dem Einkauf musste die Frau starke Beschädigungen an der Beifahrerseite feststellen. „Der oder die Verursacherin hat sich nicht um die Schadensregulierung gekümmert“, so die Polizei.

Verletzte Fahrradfahrerin nach Sturz in Peine

An der Kreuzung zwischen Hermann-Ehlers-Straße und Luisenstraße in Peine ist am Dienstag gegen 8.45 Uhr eine 74-jährige Fahrradfahrerin alleinbeteiligt gefallen. Die Frau stieß an ein Verkehrszeichen und zog sich beim anschließenden Sturz eine Kopfplatzwunde und eine Hüftverletzung zu. Nach Erstversorgung vor Ort wurde sie mit einem Rettungswagen ins Peiner Klinikum eingeliefert.

