10.000 Zigaretten und Pistole – Zoll wird im Kreis Peine fündig

Beamte des Hauptzollamts Hannover haben am vergangenen Dienstag auf der Autobahn 2 bei einer Fahrzeugkontrolle 10.000 unversteuerte Zigaretten und eine geladene CO 2 -Pistole beschlagnahmt. Gegen die Insassen wird nun ermittelt.

Die Einsatzkräfte leiteten den PKW für eine Kontrolle auf den Parkplatz Röhrse-Nord im Kreis Peine. Auf Nachfrage meldeten die beiden Insassen lediglich zwei Schachteln Zigaretten an. Waffen oder andere verbotene Gegenstände hätten sie nicht dabei. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten zunächst in einem Fach unter der Mittelarmlehne eine Pistole fest. „In so einer Situation gilt immer höchste Vorsicht. Alle beteiligten Kollegen wissen genau, wie sie sich zu verhalten haben“, wird Nils Haustein, Pressesprecher des Hauptzollamts Hannover, in der Mitteilung zitiert.

Ihr Newsletter für Peine & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das könnte Sie auch interessieren:

Mehrere Strafverfahren gegen die 43 und 47 Jahre alten Männer

„Nach kurzer Prüfung stellten meine Kollegen fest, dass es sich um eine mit Stahlkugeln geladene CO2-Pistole handelte. Ein Prüfzeichen war an der Waffe nicht angebracht. Eine waffenrechtliche Erlaubnis konnten die Männer ebenfalls nicht vorlegen“, so Haustein weiter. Im Ablagefach der Fahrertür lag darüber hinaus ein Teleskopschlagstock. Auch ein Klappmesser konnte im Zugriffsbereich festgestellt werden.

In diesem Karton entdeckte der Zoll 10.000 unversteuerte Zigaretten. Foto: Zoll Hannover

Doch das sollte nicht alles sein: Im Fußraum hinter dem Beifahrersitz stellten die Zöllner zudem einen Karton mit 50 Stangen (10.000 Stück) Zigaretten fest. Die Einsatzkräfte leiteten Strafverfahren gegen die 43 und 47 Jahre alten Männer wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz und Steuerhinterziehung ein. Die CO 2 -Pistole und die anderen Gegenstände wurden, wie auch die Zigaretten, beschlagnahmt. Darüber hinaus setzten die Beamten noch vor Ort die fällige Tabaksteuer in Höhe von rund 1.800 Euro fest.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de