Sanierung des Trogs Fuhsering in Peine wird ab Montag fortgesetzt

Die Arbeiten zur Sanierung des Trogs Fuhsering werden am Montag, 28. März, nach der Winterpause fortgesetzt. Das teilt die Stadt Peine mit. Im ab Montag beginnenden zweiten Bauabschnitt wird der mittlere Bereich, also die jeweiligen Überholfahrspuren in beide Richtungen, in Angriff genommen. Dort wird der schadhafte Asphalt abgebrochen und der darunterliegende Beton des Troges instandgesetzt.

Neuer Asphalt

Anschließend werden eine neue Abdichtung sowie ein Asphaltbelag in insgesamt drei Lagen aufgebracht. Während dieser Arbeiten wird im Trog Fuhsering jeweils die Hauptfahrspur zur Verfügung stehen. Der Verkehr kann also einspurig in Richtung Nord (Vöhrum) beziehungsweise Süd (Südstadt) fließen. Beide Geh-/Radwege stehen für Fußgänger und Radfahrer zur Verfügung. Die Stadt Peine bittet die Verkehrsteilnehmer um erhöhte Aufmerksamkeit während der Baumaßnahmen und um Verständnis für die Bauarbeiten und Einschränkungen, die sie verursachen.

Im Anschluss Arbeiten auf der Ostseite

Direkt im Anschluss an den zweiten Bauabschnitt erfolgen die Arbeiten auf der Ostseite des Troges. Dort wird dann der Geh-/Radweg analog zur bereits fertig gestellten Westseite überarbeitet, ebenso die Fahrbahn. Auch dann wird je eine Fahrspur in beide Richtungen zur Verfügung stehen. Die Arbeiten sollen bis Oktober abgeschlossen sein.

