ICE rammt Auto bei Peine - Das Ausmaß der Zerstörung

Vechelde. Was passiert, wenn ein ICE bei voller Fahrt einen PKW rammt, ließ sich Samstagabend bei Alvesse im Kreis Peine beobachten. Verletzt wurde niemand.

Ein Glück, dass es bei diesem Unfall keine Verletzten gab. Am Samstagabend kam es auf der Bahnstrecke zwischen Braunschweig und Hildesheim zu einem Unfall, bei dem ein ICE einen PKW rammte und mehrere 100 Meter mitschleifte. In dem Wagen befand sich zum Glück niemand mehr.

Das Ausmaß der Zerstörung war bei den Bergungsarbeiten deutlich zu sehen. Zunächst steckte das Autowrack im Zug fest, mehrere Meter hinter der Zugspitze. Nachdem die Einsatzkräfte zunächst den Zug ein Stück zurückgezogen hatten, um den eingeklemmten PKW freizulegen, wurde das Wrack des Wagens von den Schienen gezogen. Abgesehen vom Heck war nicht mehr erkennbar, dass es sich hierbei um ein Auto handelt. Auch am Triebwagen des ICE entstand deutlich sichtbarer Schaden.

ICE rammt Auto bei Alvesse (Kreis Peine) – Die Bergung ICE rammt Auto bei Alvesse (Kreis Peine) – Die Bergung Bei einem Unfall ist am Samstagabend ein PKW vor einen ICE geraten, der nahezu ungebremst auf das Auto fuhr. Die Fahrerin hatte den Wagen vorher verlassen. Foto: Phil Kevin Lux-Hillebrecht

Aufprall fast mit Tempo 160

Die Bahnstrecke zwischen Hoheneggelsen und Groß Gleidingen wurde am Samstagabend gesperrt. Sie ist inzwischen wieder freigegeben.

Wie ein Martin Ackert, Sprecher der Bundespolizei ,auf Nachfrage mitteilte, fuhr der ICE, wohl eines der ganz neuen Modelle, kurz nach 20 Uhr in der Nähe des Bahnübergangs bei Alvesse gegen das Auto. Auf diesem Stück fahren diese Züge ungefähr mit Tempo 160. Wie schnell der Zug beim Aufprall war, ist unklar, da der Lokführer vor der Unfallstelle noch eine Notbremsung eingeleitet hatte. Da laut Bundespolizei der Fahrer in der Dunkelheit erst spät reagieren konnte, dürfte die Geschwindigkeit nah an den 160 km/h gewesen sein.

Navi leitete Fahrerin ins Gleisbett

Nach ersten Erkenntnissen wurde die Fahrerin des Pkw von ihrem Navi falsch geleitet und war auf einem Bahnübergang offenbar zu früh nach links abgebogen. Als sie sich plötzlich auf dem Gleisbett festgefahren wiederfand, verließ sie das Auto und suchte nach Hilfe, wie die Bundespolizei berichtet. Ob sie zuvor noch einen Notruf bei der Polizei absetzte, dass ihr leerer Wagen mitten auf den Gleisen steht, ist offen.

Laut Thomas Schellhorn, Pressesprecher der Feuerwehr Vechelde, leitete der ICE rund 60 Meter vor der Stelle eine Vollbremsung ein, erfasste den Wagen aber und kam erst nach mehreren Hundert Metern kurz hinter Alvesse zum Stehen. Laut den Fahrgästen habe der Zug auch „leicht gehoppelt“ berichtet Schellhorn weiter. Es sei großes Glück, dass der Zug nicht aus den Schienen gesprungen ist.

Passagiere mussten auf Ersatzzug warten

Im ICE befanden sich demnach 320 Reisende, die in Richtung Karlsruhe unterwegs waren. Sie waren gestrandet und mussten auf einen Ersatzzug warten. Verletzt wurde niemand. Um die Passagiere weg zu bekommen, wurde ein zweiter Zug auf dem Gegengleis neben den Unfallzug gestellt. Die Insassen konnten dann per „Überstützbrücken“ auf offener Strecke den Zug wechseln und ihre Reise fortsetzen.

Die Autofahrerin und zahlreiche Bahnpassagiere standen unter Schock. Der Fernverkehr stand still, auch bei Regionalverbindungen zwischen Braunschweig und Hildesheim kam es zu Einschränkungen, die sich am Sonntag noch fortsetzen könnten. Erst nach fast zehn Stunden waren die Bergungsarbeiten abgeschlossen, berichtet die Bundespolizei.

Bundespolizei: Schaden von rund 750.000 Euro

Da auch der ICE durch den Aufprall erhebliche Schäden abbekam, ist der Gesamtschaden hoch. Die Bundespolizei schätzt den Sachschaden am Sonntag auf rund 750.000 Euro. Dies ist aber, teilt Polizeisprecher Ackert mit, nur eine vorläufige Schätzung. Da der ICE, sowie Teile des Gleises und eine Signalanlage beschädigt wurden, könnte der Schaden auch in die Millionen gehen.

Der Unfall-ICE wurde vor Ort instandgesetzt und „rollfähig“ gemacht. Anschließend wurde er vorerst zum Bahnhof Lengede/Broistedt gebracht. Im Einsatz waren neben Mitarbeitern der Bahn und der Polizei auch Einsatzkräfte der Feuerwehr aus der Gemeinde Vechelde. Sie leuchteten mit Hilfe der Drehleiter unter anderem die Einsatzstelle aus.

