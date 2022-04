Peine. Der 16-Jährige musste am Dienstag nach dem Zusammenprall mit einem Auto ins Peiner Klinikum. Der Polizei-Überblick für den Landkreis Peine.

Ein 16-Jähriger musste am Dienstag mit einem Rettungswagen ins Peiner Klinikum gefahren werden. (Symbolbild)

Polizei Peine Unfall in Vöhrum: 16-jähriger Motorradfahrer verletzt sich leicht

Bei einem Verkehrsunfall auf der Schwicheldter Straße in Vöhrum hat sich am Dienstag ein 16-jähriger Motorradfahrer leicht verletzt. Der Jugendliche war gegen 13 Uhr mit seinem Leichtkraftrad unterwegs. An der Kreuzung zur Uhlandstraße kam es zum Zusammenstoß mit einem Auto. Dessen 24-jähriger Fahrer hatte den Motorradfahrer laut Polizei Peine wohl übersehen.

Der 16-Jährige stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu – er wurde mit einem Rettungswagen ins Peiner Klinikum gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro.

Stederdorf: Zusammenstoß zwischen Fußgängerin und Fahrradfahrer

Am Mittwochmorgen kam es gegen 8.30 Uhr zudem zu einem Verkehrsunfall, bei dem neben einem Radfahrer auch eine Fußgängerin beteiligt war. Eine 72-jährige Peinerin war auf dem Fuß- und Radweg entlang der Peiner Straße in Stederdorf unterwegs.

„Ein 15-jähriger Fahrradfahrer streifte die Frau beim Überholen, wodurch sie zu Boden stürzte und sich leicht an der Hüfte verletzte“, berichtet Peines Polizei. Die Frau wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen ins Klinikum Peine eingeliefert.

red

