Peine. Der junge Mann versuchte sich einer Kontrolle zu entziehen – erfolglos. Außerdem war ein betrunkener E-Scooter-Fahrer in Peine unterwegs.

Alkoholisierter Mofa-Fahrer flüchtet in Vechelde vor der Polizei

Ein 17-jähriger angetrunkener Mofa-Fahrer war am Samstagabend in Vechelde unterwegs. Wie die Polizei berichtet, hatten Beamte den jungen Fahrer in der Sophientaler Straße anhalten wollen, da er ohne Licht unterwegs war.

Er versuchte noch, sich zunächst auf seiner Mofa durch Flucht einer Kontrolle zu entziehen – Polizisten konnten ihn dann aber fußläufig stellen. Bei der anschließenden Überprüfung stellte sich heraus, dass der 17-Jährige einen Atemalkohol von 0,28 Promille hatte.

Laut Polizei hätte er als Kraftfahrzeugführer in dem Alter gar keinen Alkohol trinken dürfen. Auf ihn kommt nun ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren zu. Die Beamten haben den Jugendlichen an seine Eltern übergeben.

Betrunken mit dem E-Scooter durch Peine

Ein 42-Jähriger war in Peine betrunken mit einem E-Scooter unterwegs. Wie die Polizei berichtet, kontrollierten Beamte den Mann am Samstagabend in der Kleinen Schützenstraße.

Der Atemalkoholtest des Mannes ergab einen Wert von 1,48 Promille. Die Polizisten untersagten dem Mann die Weiterfahrt und beschlagnahmten seinen Führerschein. Außerdem musste er eine Blutprobe abgeben. Gegen ihn läuft nun ein Strafverfahren.

