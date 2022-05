Verletzte nach mehreren Verkehrsunfällen in Peine

In Peine haben sich am Montag mehrere Verkehrsunfälle ereignet.

In Peine haben sich am Montag mehrere Verkehrsunfälle mit verletzten Personen ereignet. Gegen 5.30 Uhr wollte ein 18-jähriger Peiner von der Woltorfer Straße nach links in die Schäferstraße einbiegen. Dabei schnitt er laut Polizei die Kurve so stark, dass er mit einem aus der Schäferstraße kommenden Motorroller kollidierte. Dessen 31-jähriger Fahrer wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und begab sich zur Untersuchung ins Klinikum Peine. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

Gegen 7.30 Uhr ist ein 14-jähriger Fahrradfahrer auf dem Fuhsering verletzt worden. Der junge Radler wollte laut Polizei die Straße in Höhe der Einmündung der Schloßbleiche überqueren und achtete dabei nicht auf den bevorrechtigten Verkehr. Eine 49-jährige Autofahrerin konnte dem plötzlich auf die Fahrbahn fahrenden Fahrrad nicht mehr ausweichen, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der Radler stürzte und wurde am Knöchel verletzt. Er ist per Rettungswagen ins Klinikum Peine eingeliefert worden. Auto und Fahrrad sind beschädigt worden. Die Fußgängerampel, die sich kurz hinter der Unfallstelle befindet, war zum Unfallzeitpunkt nicht in Betrieb.

Ihr Newsletter für Peine & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lesen Sie auch folgende Polizeinachrichten:

Um 14 Uhr wurde eine 75-jährige Frau aus Peine an der Kürzung Braunschweiger Straße und Bundesstraße 65 am Ellenbogen verletzt. Die Frau war ebenfalls auf dem Fahrrad unterwegs und wollte die B65 in Richtung Dungelbeck überqueren. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines 32-jährigen Autofahrers. Auch hier kam es zum Zusammenstoß zwischen Fahrrad und PKW. Die Radfahrerin musste mit einer Verletzung des Ellenbogens im Klinikum behandelt werden.

Unbekannte stehlen Halteverbotsschilder und Warnleuchten

Mitarbeiter einer Baufirma haben am Montag festgestellt, dass von einer Baustelle im Ackerweg in Wedtlenstedt Beschilderungen gestohlen worden sind. Insgesamt sind zwei Halteverbotsschilder und mehrere Warnleuchten über das Wochenende demontiert und entwendet worden. Der Schaden beläuft sich auf etwa 200 Euro.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de