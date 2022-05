Kreis Peine: Mann wird in Betrieb von Steinplatten eingeklemmt

Über mehrere Unfälle im Kreis Peine berichtet die Polizei. So hat sich am Dienstag gegen acht Uhr ein 57-jähriger Fahrgast eines Linienbusse in Lengede bei einem Sturz verletzt, nachdem der 62-jährige Busfahrer verkehrsbedingt stark bremsen musste.

Der Vorfall ereignete sich auf dem Bodenstedter Weg in der Nähe der Realschule. Der verletzte Mitfahrer wurde in einem Rettungswagen behandelt.

Autofahrerin missachtet rotes Licht der Ampel – Unfall

An der Kreuzung Rosenhagen und Werderstraße in Peine hat sich am Dienstag gegen zwölf Uhr ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem niemand verletzt wurde. Eine 30-jährige Frau aus Peine fuhr mit ihrem Wagen in die Kreuzung und kollidierte dort mit dem Wagen einer 47-Jährigen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von etwa 10.000 Euro, sie mussten anschließend abgeschleppt werden. Auslöser des Zusammenstoßes war mutmaßlich eine nicht beachtete rote Ampel, schreibt die Polizei.

Verletzte Person bei Arbeitsunfall in Wierthe

Gegen 7.15 Uhr hat sich am Dienstag in Wierthe ein Arbeitsunfall ereignet. Ein 57-jähriger Mann wurde dort von großen Natursteinplatten eingeklemmt und verletzt, schreibt die Polizei. Mutmaßlich hatte er diese Platten zuvor mit einem Kran vom LKW abgeladen, als diese ins Rutschen kamen und ihn einklemmten. Der Mann wurde zur weiteren Behandlung mit dem Rettungswagen ins Klinikum Peine eingeliefert.

