Noel Friedrich (17), vom 12. Jahrgang des Ratsgymnasiums Peine, startete beim Bundesfinale von "Jugend forscht" 2022 in Lübeck.

Peine. Noel Friedrich startete für die Schule in Peine im Bundesfinale von „Jugend forscht“. Soldat will er nicht werden, aber wohl an die Bundeswehr-Uni.