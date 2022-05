Gespräche ausgesetzt: Warnstreik bei PreZero in Lengede

Im Landkreis Peine wird es bei der Müllabfuhr in den kommenden Tagen gegebenenfalls zu Verschiebungen kommen und der Müll nicht an den vorgesehenen Terminen abgeholt. Am heutigen Dienstag fällt voraussichtlich die Sammlung der „Gelben Säcke“ in Wendeburg aus. Da die Tour allerdings am Mittwoch oder am Donnerstag nachgefahren wird, dürfen die Säcke bis zur Abholung am Straßenrand stehenbleiben.

Zum Hintergrund: Derzeit finden bei PreZero Tarifverhandlungen statt. Das Angebot der Arbeitgeber wurde von der Arbeitnehmerseite nach vier Verhandlungsrunden nicht akzeptiert, eine Fortsetzung der Gespräche ist aktuell ausgesetzt. Um den eigenen Forderungen Nachdruck zu verleihen, befinden sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Niederlassungen im Kreis Peine seit dem heutigen Dienstag in einem Warnstreik.

red

